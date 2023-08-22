По его словам, важно сейчас думать о том, что будут чувствовать украинцы, и готовы ли они будут драться.

Война может быть длительной, ведь враг сильный и коварный. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время ветеранского форума.

"Одержать победу - значит не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг даже не задумывался о возвращении. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", - сказал Резников.

Министр отметил, что украинцы уже доказали миру, что "у нас другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно одержим победу".

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"У нас сильный коварный враг и война может быть длительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще мучительные потери, и чтобы одолеть россиян мы должны осознать, что главное для победы", - подчеркнул министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что в прошлом году для битвы с оккупантами Украине нужно было оружие. Сейчас же,"ключом к нашей победе является то, что будут чувствовать люди".

"От того, что чувствуют люди, зависит наше превосходство над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", - резюмировал он.

Чем закончится война?

Как сообщал УНИАН, украинские официальные лица избегают конкретных прогнозов по завершению войны. Впрочем, недавно представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ответил на вопросы, когда закончится война.

"Главный вопрос - чем закончится война. Война закончится освобождением украинских земель и установлением свободного независимого государства украинского суверенного как неотъемлемой составляющей европейского, евроатлантического сообщества", - отметил Юсов в комментарии УНИАН.

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