За прошедшие сутки украинские военные моряки уничтожили два катера оккупантов.
Как сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, военнослужащие воинских частей и подразделений ВМС ВСУ за прошедшие сутки достигли определенных успехов на фронте.
В частности, вчера, 6 сентября, указанными подразделениями уничтожены 24 оккупанта, два катера, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники.
Также моряки лишили врага 17 квадрокоптеров.
Отмечается, что в настоящее время окончательные потери россиян уточняются.
Другие потери врага на юге за 6 сентября
За прошедшие сутки, 6 сентября, на Херсонском направлении украинские защитники ликвидировали 34 оккупанта. Также уничтожены две пушки, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, ударный беспилотник "Ланцет", три лодки и столько же единиц автомобильной техники.