Также враг потерял две артсистемы, столько же единиц автомобильной техники и 17 квадрокоптеров.

За прошедшие сутки украинские военные моряки уничтожили два катера оккупантов.

Как сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, военнослужащие воинских частей и подразделений ВМС ВСУ за прошедшие сутки достигли определенных успехов на фронте.

В частности, вчера, 6 сентября, указанными подразделениями уничтожены 24 оккупанта, два катера, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники.

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Также моряки лишили врага 17 квадрокоптеров.

Отмечается, что в настоящее время окончательные потери россиян уточняются.

Другие потери врага на юге за 6 сентября

За прошедшие сутки, 6 сентября, на Херсонском направлении украинские защитники ликвидировали 34 оккупанта. Также уничтожены две пушки, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, ударный беспилотник "Ланцет", три лодки и столько же единиц автомобильной техники.

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