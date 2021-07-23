Пострадавших в результате инцидента нет.

В Николаевской области во время учений "Казацкая булава-2021" с проведением боевых стрельб снаряд отклонился от курса и разорвался в поле возле населенного пункта.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Анатолий Прошин.

"В ходе проведения практической фазы учений с боевой стрельбой на полигоне "Широкий лан" произошло отклонение и падения снаряда в поле, неподалеку от населенного пункта, который находится на границе с полигоном. В результате инцидента пострадавших нет. Есть незначительные повреждения забора (частного домовладения), но силами военных были предприняты все необходимые меры и оказана всесторонняя помощь по восстановлению поврежденного имущества", - сказал Прошин.

По его словам, в настоящее время претензий к военнослужащим со стороны гражданского населения нет.

Читайте такжеСутки в ООС: один боец получил осколочные раненияПрошин уточнил, что снаряд разорвался в поле, а не в населенном пункте.

"Казацкая булава -2021"

Международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава -2021" проходят в Николаевской области с 12 до 24 июля. Также в учениях принимают участие представители Канады, США, Швеции.

Участие в учениях принимают около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Главная цель учений - демонстрация взаимосовместимости по стандартам НАТО путем укрепления взаимоотношений между Вооруженными силами Украины и Великобритании, объединенного планирования и совместного выполнения операций.

Автор: Виталий Саенко