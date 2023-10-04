Также, по его словам, состоялось содержательное совещание с руководителем Главного управления разведки "о хороших вещах для Украины".

Украинская власть делает все возможное, чтобы обеспечить нашу страну достаточным количеством систем ПВО перед зимой, и сейчас ожидаются определенные решения от партнеров. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что провел сегодня несколько важных совещаний. В частности, проведено совещание с чиновниками по программам восстановления, помощи регионам и людям, потерявшим дома. Также, отметил президент, ведется работа по восстановлению социальной сферы и физической защите объектов энергетики.

"Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", - рассказал президент.

Видео дня

Кроме того, среди главных сегодняшних совещаний, по словам президента, было совещание с руководителем Главного управления разведки.

"Содержательное. О хороших вещах для Украины - кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали - позже", - сказал он.

Также, по словам Зеленского, сегодня во время селектора он заслушал доклад руководителя Службы безопасности Украины по противодействию коллаборантам.

"Тоже содержательно. Да и вообще есть за что поблагодарить наших ребят из Службы безопасности сегодня. Важные операции, а главное - результативные. Молодцы", - отметил глава государства.

Подготовка Украины к зиме

Как сообщал УНИАН, Зеленский в Харьковской области провел совещания со всеми, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. В частности, в регионе состоялись важные совещания с военными, областным управлением СБУ и областной полицией.

На заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Украине Зеленский рассказал, какое оружие необходимо Украине перед зимой. По его словам, необходимо ускорение реализации европейской стратегии по поставкам артиллерийских снарядов, а также Украине необходимы системы ПВО.

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