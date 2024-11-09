Виталий Кличко отвез четырем бригадам на передовую беспилотники от громады Киева

Кличко передал бойцам почти 700 дронов различных типов.

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз поехал на передовую, чтобы передать защитникам помощь от столичной громады. Он привез дроны разных типов четырем бригадам. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Посетил наших защитников в Донбассе, где сегодня очень горячо. Отвез и передал от громады Киева почти 700 дронов разных типов – и FPV, и Mavic. Заехал и пообщался с военными четырех бригад. В частности, 28 отдельной механизированной бригаде передал 300 ночных FPV-дронов. Всего Киев выделил бригаде средства на 1000 таких дронов. И бойцы их получат", – написал Виталий Кличко.

5 отдельной штурмовой бригаде Кличко отвез 283 Mavic - дневных и ночных, а также ударный дрон Vampire. 56 отдельная мотопехотная бригада получила от киевлян 50 Mavic 3E. А тактической группе "Ворон" Нацгвардии Украины Кличко передал от громады столицы 50 дронов Mavic 3Е и 10 Mavic 3T (ночных).

Также мэр Киева вручил бойцам награды от столицы – медали "Честь. Слава. Держава".

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено за средства бюджета города. И мы ищем все возможности - как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь, за которую тоже покупаем и отправляем оснащение бойцам. Вместе помогаем нашим защитникам!" – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в этом году Киев выделил на помощь военным больше, чем за весь прошлый год – 8,5 млрд грн (в 2023-м – 7,5 млрд).

В частности, в 2024 году на фронт отправились более 12 000 различных БпЛА, приобретенные за средства громады Киева, и еще более 2500 дронов - в качестве благотворительной помощи.