Бомбардировка Николаева русскими оккупантами унесла жизни девяти человек.

Глава Николаевской облгосадминистрации сообщил, что в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек.

Информация была обнародована в Telegram-канале чиновника.

"Мрази!!!!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки м*даками. Николаев", - написал Виталий Ким.

Напомним, 13 марта стало известно, что в Николаеве враг разбомбил госпредприятие "Заря".

"Выясняем обстоятельства. Орки не только нас боятся, они нас уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами. У нас свобода и мы за неё боремся. А у них рабство. Хочется, чтоб наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперёд и отстаивать родную землю. Разом до перемоги!", - написал Виталий Ким в своем Telegram-канале утром 13 марта.

Также УНИАН писал, что председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявляет о похищении городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева.

Вас также могут заинтересовать новости: