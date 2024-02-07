Джон Джексон рассказал, что он присоединился к украинскому пехотному подразделению в 2023 году.

Ветеран США, который утверждает, что воевал в Украине, раскритиковал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, республиканцев MAGA и тех, кто блокирует помощь Украине.

В видео, опубликованном на X (ранее Twitter), Джон Джексон напрямую обратился к тем, кого он обвинял, сказав: "Если дело вашей жизни будет связано с властью, коррупцией и поддержкой геноцида невинных людей, эй, чувак, это твоя эпитафия".

"Позвольте мне сделать это еще более кратким для вас, люди: сколько геноцида достаточно? Сколько мертвых детей для этого нужно?" - сказал ветеран США.

Он также рассказал, что видел братскую могилу в Изюме, городе на Украине, который в конечном итоге был отбит у России.

Джексон сказал, что он присоединился к украинскому пехотному подразделению в 2023 году, потому что чувствовал себя "вынужденным пойти" после того, как в четырехлетнем возрасте его похитили в условиях апартеида в Южной Африке.

"Я видел режим апартеида с юных лет. Даже когда мне было четыре, пять и шесть лет, я знал, что это дерьмо неправильно", - сказал он.

Во время службы в украинской армии Джексон сказал, что видел людей из всех слоев общества, сражающихся как "чертовы львы", недостаточно укомплектованных и недостаточно оснащенных, несмотря на "превосходящее превосходство".

Джексон добавил, что он вырос при президенте Рональде Рейгане и "слышал его слова во время холодной войны", поэтому, по его словам, раньше он был республиканцем.

"Это черно-белый вопрос", - сказал он, имея в виду продолжающееся вторжение России в Украину.

Джексон добавил: "Какими бы несовершенными мы ни были, мы можем прийти к единому мнению по простому вопросу о том, что геноцид – это плохо".

Проблемы с предоставлением помощи Украине - детали

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался обсуждать вопрос о помощи Украине во вторник после нескольких месяцев переговоров о привязке денег для Украины и Израиля к ужесточению мер правоприменения на границе США и Мексики.

На прошлой неделе ЕС после долгих внутренних споров согласовал пакет поддержки Украины в размере 54 миллиардов долларов, но эти деньги предназначены для покрытия пенсий, государственных зарплат и выплат тем, кто был вынужден покинуть свои дома в результате войны.

Решение о том, предоставлять ли дополнительную финансовую помощь, рассматривается как решающее для Украины, поскольку она зависит от Запада в плане боеприпасов и оружия для продолжения борьбы с Россией.

Белый дом и военные эксперты заявили, что Украина падет без дополнительной помощи. Некоторые украинские военные уже сообщили о нехватке боеприпасов и оружия для самообороны.

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