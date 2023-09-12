Отмечается, что в это время в городе была объявлена воздушная тревога.

Взрыв прогремел во время воздушной тревоги вечером, 12 сентября, в Запорожье. Жителям города и области рекомендовано находиться в укрытиях

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Запорожье слышали взрывы. Он напомнил, что украинцев предупредили о применении баллистического вооружения.

"Что произошло на самом деле можно будет сказать после того, как увидим обломки ракеты, которые прилетели. Очевидно, что это было что-то из балистики – возможно Искандер или Искандер-К, возможно С-300. Сейчас сложно что-то сказать. Важно дождаться информацию с места происшествия" - сообщил военный.

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При этом он указал, что сегодня активно работает российская авиация, в частности страдает Сумская область от неуправляемых ракет.

Удары РФ по Запорожью - последние новости

Город постоянно страдает из-за российских обстрелов, потому что находится близко к линии фронта. Так, 8 сентября оккупанты нанесли третий за три дня удар по Запорожью.

По информации секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева, в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна. Всего насчитали 30 пострадавших жилых домов.

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