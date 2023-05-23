Сообщается, что в Запорожье идут тяжелые бои.

В Запорожье после точных ударов Вооруженных сил Украины нашли четыре грузовика с телами российских военнослужащих. Подробности рассказал находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов.

Отмечается, что в Запорожье идут тяжелые бои: "Усилившая атаки российская армия остановлена ​​в селе Чапаевка. В результате точных артиллерийских ударов ВСУ российские ВС понесли потери. По словам военнослужащих, после боя в этом селе было найдено четыре грузовика, заполненных телами солдат".

Также, как отметил корреспондент, прошлой ночью большинство областей Украины вновь подверглось ударам вражеских беспилотников. При этом, хотя атаки на Киев удалось предотвратить, в других областях страны наблюдались обстрелы.

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Кроме того, по словам Асланова, ожесточенные бои идут в направлении Донецка и Бахмута: "Прошлой ночью украинская армия освободила от оккупации еще полкилометра территории вокруг Бахмута. Взаимные контратаки продолжаются".

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала войны 204 тысяч 360 человек личного состава. За прошлые сутки, 22 мая, украинские защитники уничтожили 420 российских военных.

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