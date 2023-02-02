Наибольший интерес к добровольной сдаче в плен есть у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.

В январе количество обращений российских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен, выросла почти на 50% .

Об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В сообщении отмечается, что количество обращений для сдачи в плен российских военных растет.

"Сайт проекта "Хочу жить" в январе посетило 5,6 млн пользователей, 4,7 млн которых – из России и 350 тысяч – из Украины (преимущественно с временно оккупированных территорий). Наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей РФ. Среди жителей Украины подавляющее большинство - это жители Донецкой области и АР Крым. В частности, только из города Севастополя сайт проекта в январе посетило 59 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что за все время работы проекта с 15 сентября 2022 года поступило более 7,6 тысяч обращений россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины, а в январе 2023 года количество обращений выросло почти на 50%.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отмечает, что в основном обращаются военные ВС РФ и члены их семей, а также граждане, которым грозит мобилизация.

Как отмечается, содержание военнопленных, которые добровольно сдались в плен через проект "Хочу жить", происходит согласно положениям Женевских конвенций, они по собственному желанию могут вернуться домой в результате обмена или просить убежище в Украине и некоторых странах ЕС.

Сдача российских военных в плен

"Хочу жить" – украинский государственный проект, призванный помочь военным армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

18 сентября в рамках работы координационного штаба были открыты Единый центр и круглосуточная "горячая линия" для приема обращений от российских военных и их семей о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

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