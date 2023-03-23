Сначала они проходят "фильтрацию" на оккупированной территории Луганщины.

Российские захватчики начали проводить депортацию жителей пригорода Бахмута Донецкой области в отдаленные районы Российской Федерации.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, боевики частной военной компании "Вагнер" принудительно вывозят украинцев на оккупированные территории Луганской области на фильтрацию. После этого их депортируют в Пермь или в другие отдаленные районы Российской Федерации.

Российские захватчики маскируют депортацию под необходимость эвакуации с территории, на которой сами создают опасность.

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"Имеем типичную историю, где пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями эвакуации. После чего ассимилируют в отдаленных районах империи, ведь те теперь зависимы от оккупантов", - добавили в Центре сопротивления.

Депортация украинцев - что известно

В декабре 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч украинцев были депортированы или вынуждены уехать в Россию.

Людей заставляют проходить через процедуру "фильтрации", которая сопровождается допросами, пытками и принудительным разделением семей.

В феврале лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения опубликовала большое расследование по депортации маленьких украинцев. Им удалось обнаружить сеть учреждений в России и оккупированном Крыму, где содержали детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в принудительной депортации детей с украинских территорий.

Несмотря на то, что Москва называет это решение неприемлемым, прокурор МУС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед судом в Гааге.

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