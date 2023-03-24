Россияне боятся за свои самолеты и вертолеты из-за хорошей работы украинских бойцов.

Армия Российской Федерации стала чаще использовать беспилотники в воздушных боях в районе Бахмута. При этом угроза со стороны российской авиации остается, поэтому ВСУ нужно больше западного оружия.

"В последнее время мы заметили большую активность вражеских разведывательных беспилотников. И даже несущих оружие. Работы (обычной - УНИАН) авиации стало меньше. Не могу сказать, что она совсем исчезла, но она уменьшилась", - цитирует бойца с позывным "Камин" издание Reuters.

Он считает, что россияне перешли на более дешевую технику для ведения воздушных боев, потому что украинские военные хорошо работают. По его словам, главная задача - дать понять вражескому пилоту, что ВСУ здесь.

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Также защитник Украины призвал Запад увеличить поставки в Украину зенитных вооружений, в том числе американских Stinger.

Бои за Бахмут - что известно

Уже не первый месяц российские оккупанты, в частности наемники ЧВК "Вагнер", пытается захватить Бахмут. Евгений Пригожин даже несколько раз заявлял об окружении города-крепости, но это оказалось ложью. При этом захватчики несут колоссальные потери, поля в районе города усеяны трупами россиян.

В свою очередь командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в битве за Бахмут наемники ЧВК "Вагнер" теряют значительные силы и выдыхаются.

В то же время россияне начали проводить депортацию жителей пригорода Бахмута Донецкой области в отдаленные районы Российской Федерации.

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