Оккупанты продолжают строить оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Российские захватчики пока не демонстрируют признаков формирования наступательных группировок со стороны непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Отмечается, что противник продолжает строить оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны и проводит мероприятия по перегруппировке войск, пополнению потерь и организации всестороннего обеспечения.

Кроме того, он не прекращает применять реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы для огневых ударов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра и прилегающих территориальных громадах.

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"В течение ночи с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" враг наносил удары по позициям наших подразделений и прилегающих территориальных громадах в Херсонском и Бериславском районах... Наши ракетчики и артиллеристы совершали огневой влияние и наносили огневых ударов по позициям противника и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружений, развернутых на левом берегу Днепра", - рассказали в ОК "Юг".

Сообщается, что потери противника за минувшую ночь доразведываются.

Между тем в штормовом Черном море на дежурстве остаются 7 кораблей и катеров вражеского флота, в том числе подводная лодка, снаряженная четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр". Все они маневрируют вдоль побережья временно оккупированного Крыма вблизи Новороссийска.

Что происходит в Молдове

Как сообщал УНИАН, летом Молдова не разрешила въезд офицерам так называемой оперативной группировки войск РФ, базирующейся в Приднестровье.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства тех, кто пойдет воевать против Украины на стороне России.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупационных войск РФ в Приднестровском регионе.

Недавно экс-министр обороны Молдовы Анатоль Шалару заявил, что Украина - единственная страна, которая в случае необходимости будет воевать за них против России.

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