Ночью оккупанты применили их для атаки на украинские населенные пункты.

Ночью российские оккупанты применили иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для атаки на украинские населенные пункты. Это первое использование указанных БПЛА после длительной паузы. И морозы, как оказалось, не влияют на работоспособность беспилотников.

Об это рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии телеканалу "Киев". Он заявил: "Противник применил дроны-камикадзе, впервые за три недели. Это Shahed-136 или 131. 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз, в конце концов, не влияет на их работу, как видим, сегодня ночью их применили. Поэтому никакого мороза бояться им не нужно. Не то что не нужно, они его не боятся".

Напомним, ранее в Командовании ВС ВСУ рассказали, что прошлой ночью силы ПВО сбили 14 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один "Орлан-10" и еще 2 беспилотника, тип которых уточняется. С помощью иранских БПЛА рашисты пытались атаковать населенные пункты на территориях Днепропетровской и Запорожской областей.

Видео дня

Применение иранских дронов-камикадзе в Украине: последняя информация

На протяжении почти всей осени рашисты использовали беспилотники для бомбардировок. Однако с 17 ноября и до прошлой ночи вылеты БПЛА не фиксировались.

Спикер командования Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин отмечал, что у врага остались запасы дронов. Однако техника, сделанная из пластика, не выдерживает морозов. Якобы именно поэтому оккупанты перестали запускать Shahed-136/131. Игнат опроверг эти сведения.

В Воздушных силах ВСУ придерживались другой теории, почему удары беспилотниками прекратились. Предполагалось, что у рашистов просто закончилась первая партия БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: