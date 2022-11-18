Более 837 детей получили ранения различной степени тяжести.

С начала полномасштабного вторжения из-за российских обстрелов в Украине погибло 433 ребенка.

Как сообщает Офис генпрокурора, по состоянию на утро 18 ноября более 1 тыс. 270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения различной степени тяжести.

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"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 265, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 64 и Днепропетровской - 32.

В частности, 17 ноября в результате ракетного удара врага по частному дому в г. Вольнянск Запорожской области погибло 10 человек, в том числе двое детей 11 и 17 лет.

В этот же день вследствие обстрелов оккупантами г. Днепр получила ранение 15-летняя девочка.

Кроме того, стало известно, что 16 ноября из-за обстрела войсками РФ г. Изюм Харьковской области получила ранение 11-летняя девочка.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2 тыс. 719 учреждений образования, 332 из них разрушены полностью.

Трагедия в Вольнянске: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Вольнянщску Запорожской области.

В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди.

В разрушенном доме проживало 4 семьи. На месте инцидента работали спасатели и волонтеры.

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