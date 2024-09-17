Подготовка пилотов началась еще в прошлом году, отметил Храпчинский.

В Украине есть достаточное количество пилотов для того, чтобы управлять тем количеством истребителей F-16, которые передадут западные партнеры. Такое заявление сделал эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Подготовка пилотов началась еще в прошлом году. Понятно, что есть определенные политические дебаты, которые замедляют процессы. Но тем не менее, подготовка пилотов началась в прошлом году, и эта подготовка происходит на уровне как опытных пилотов, так и пилотов с нуля", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Он пояснил, что речь идет о курсантах, которые проходят обучение, начиная с теории легкомоторных самолетов, и далее переходят уже на реактивную тягу.

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"То есть мы говорим о том, что на самом деле количество пилотов под то количество самолетов, которые предполагается передать нашими западными партнерами, достаточно с учетом того, что на один самолет нужно не только два пилота, а может и больше", – констатировал Анатолий Храпчинский.

F-16 для Украины: важные новости

Как известно, Украина уже имеет определенное количество истребителей F-16 на вооружении. Они уже используются в украинском небе.

На днях стало известно, до конца года наша страна получит очередную партию самолетов F-16 от Дании. Такое заявление сделал министр обороны страны Трольс Лунд Пульсен. Сколько именно истребителей получит Украина, чиновник не раскрыл.

Отметим, что 12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии.

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