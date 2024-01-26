Война в Украине потеряла международное внимание, война в Секторе Газа доминирует в заголовках.

Агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную и предупреждает, что помощь уменьшится. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди немецкому агентству Прессы в Киеве.

Он отметил, что в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других агентств по оказанию помощи хорошо финансировалась. Но в этом году возникла угроза сокращений. Он отметил, что война в Украине потеряла международное внимание, война в Секторе Газа доминирует в заголовках. А с тремя главными донорами – Германией, США и ЕС – сумма помощи для Украины еще не определена.

"Авиаудары ежедневно наносятся на линию фронта и города. И с каждым ударом они наносят разрушение, которое затрагивает гражданское население. Многие люди теряют свои дома или перемещены", – сказал он.

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По его словам, украинское общество показало себя очень сильным и сплоченным после российской атаки, но через два года заметно напряжение.

"Эти переломы становятся заметными, и, конечно, существует риск того, что они станут больше, поскольку международная поддержка во всех ее формах уменьшается", – сказал Гранди.

Международная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку от ООН и получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен.

В Минреинтеграции отметили, что получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи – в частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения.

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