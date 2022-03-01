Угроза со стороны России сохраняется.

Власти США предупреждают, что в Украине ожидается огромное количество российских войск.

Представители администрации США предупредили законодателей на секретных брифингах в понедельник, что вторая волна российских войск, вероятно, укрепит позиции Путина в Украине. Благодаря своей численности оккупанты могут сломить украинское сопротивление. Об этом сообщили два человека, ознакомившиеся с брифингами.

"Эта часть [брифинга] была обескураживающей", - сказал один из законодателей.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.