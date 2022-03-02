Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.

Служба безопасности Украины информирует о новом виде провокации российских военных, связанном с умершими.

Как говорится в сообщении СБУ, враг выпускает машину, на бортах написано "груз 200", что должно сигнализировать, что везут умерших.

За ней - транспорт по бортам заставленный ящиками. Оттуда коварно ведут обстрелы.

"Между этих ящиков люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население", - сообщили в СБУ.

Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.

Напомним, с начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек.

В Минобороны России отказываются признавать потери своей армии на Украине. Российская сенатор Людмила Нарусова в эфире "Дождя" рассказала, что в РФ не будут забирать тела погибших в Украине солдат.

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