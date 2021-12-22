Журналисты утверждают, что российские рекрутеры планировали привлечь 120 боевиков с опытом.

Российские журналисты выяснили о подготовке новых отрядов для поддержки боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях. В Российской Федерации активно вербуют наемников для "командировки" на Донбасс.

Об этом говорится в расследовании издания Meduza.

Отмечается, что журналисты пообщались с бывшими участниками спецподразделений армии и спецслужб РФ, боевиками частной военной компании "Вагнер", организации "Союза добровольцев Донбасса" и вербовщиками.

Вербовщики рассказали, что подбором наемников начали заниматься еще три месяца назад, а в последние недели "особо активизировались". При этом они рассказали, что боевиков вербуют как в РФ, так и псевдореспубликах.

Читайте такжеЗеленский выдвинул требования по ситуации на ДонбассеВ свою очередь наемники отметили, что вербовщики не называют сумму вознаграждения и цель операции, но представляются сотрудниками Минобороны РФ. Одному из боевиков заявили, что цел операции "идти освобождать Новороссию".

В статье указано, что многие наемники отказываются от такой работы. Они сомневаются, что будут участвовать к масштабным боям. По их мнению, скорее всего, их хотят направить на охрану промышленных объектов на оккупированных территориях Донбасса или для борьбы с "бандитизмом".

По словам одного из бывших боевиков "Вагнера", осенью ему предложили ехать воевать в Украину за 240 тысяч рублей в месяц (88 тысяч гривен, – ред.). Тренироваться надо было на военной базе под Ростовом-на-Дону, но вербовщик изначально не хотел говорить, куда планируют отправить наемников.

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская – ред.) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими", - заявил экс-боевик.

Кроме того, журналисты выяснили, что самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР" уже создали первые подразделения наемников – так называемые "бригады Дирлевангера". В них вошли бывшие заключенные.

Читайте такжеДумал о будущей семье: СМИ узнали детали об убитом снайпером боевиков бойце ВСУ"Те, кто формируются в Луганске, сидели. А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте (от 45 лет). Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина (тысяча долларов, – ред.) И они сейчас: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро "танки на Запад" и "у Ла-Манша встретимся", - говорится в сообщении.

По различным данным издания, российские рекрутеры планировали привлечь 120 наемников с боевым опытом.

Стоит отметить, что журналисты не указали ни одного реального имени или должности собеседников.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе. Кроме этого боевики вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами и гаубицами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

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