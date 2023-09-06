В деле российские следователи упоминают лишь две атаки БПЛА.

В Следственном комитете РФ убеждены, что организатором атак беспилотников на российские военные аэродромы есть командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковник Сергей Бурденюк.

Как сообщает "Коммерсант", российские следователи заочно выдвинули обвинения в ряде преступлений, в частности убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (пункты "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ). Бурденюка объявили в международный розыск и заочно арестовали. По версии следствия, он действовал вместе с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины.

В самом деле упоминается только две атаки БПЛА: на аэродром Шайковка в Калужской области 7 октября 2022 года и на аэродром Дягилева под Рязанью 5 декабря того же года.

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По мнению россиян, для атаки на Шайковку использовался беспилотник UJ-22 Airborne со взрывчаткой, которым руководили военнослужащие 383 полка. Отмечается, что дрон направили на территорию стоянки 3-й авиационной эскадрильи сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. На высоте около 10 метров над аэродромом был сделан подрыв боевой части БПЛА. В РФ до сих пор утверждают, что в результате взрыва никаких последствий на земле не было.

При атаке на Дягилева целью также были Ту-22М3. Тогда, по версии россиян, использовался беспилотный реактивный самолет Ту-141 "Стриж", переделанный под боевую ракету. В результате атаки погибли трое военных и семеро - были ранены. Также были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна управляемая ракета Х-32 и два здания инженерно-авиационных служб.

Атаки дронов на РФ - последние новости

В ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы. Позже стало известно, что было полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Недавно в Московской и Брянской областях произошла "бавовна" после атаки украинских дронов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заметил, что война все больше переходит на территорию России.

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