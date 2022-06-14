Оккупанты раскрыли истинную цель, заключающуюся в оккупации всей Украины.

На Экономическом форуме в Санкт-Петербурге показали схему административно-территориального расчленения Украины в случае ее оккупации.

Карту с разделением Украины обнародовал российский пропагандист Александр Коц.

Кремлевский рупор заявил, что это карта расчленения "бывшей Украины". Схема рассчитана на "переходный период" – 3-5 лет.

Карта свидетельствует о том, что оккупанты размечтались о разделении Украины на так называемые округа. Под номером 1 фигурирует так называемый "Западный территориальный округ" в составе восьми областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая) с центром в городе Хмельницкий.

Под номером 2 фигурирует так называемый "Центральный территориальный округ" в составе тоже восьми областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская) с центром в городе Киев. Других округов на фото не видно.

Комментируя эту карту, украинский политолог Алексей Голубуцкий предложил отправить ее политикам из тех стран, которые предлагают Украине "примириться с РФ".

"Эта схема четко и однозначно свидетельствует, что будет, если Россию не обезвредить, если Украина не одержит победу", – написал Голобуцкий.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но при условии, что противник действительно захочет положить конец войне.

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