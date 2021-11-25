Такая ситуация, связанная с предоставлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения и работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен заявил о тупиковой ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

Об этом Киннунен заявил после очередных встреч участников ТКГ и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференций, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. Специальная мониторинговая миссия сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения. В среднем, количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года. Тупиковая ситуация, связанная с предоставлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ", - заявил Киннунен.

При этом, по его словам, позиции участников переговоров политической рабочей подгруппы остаются неизменными, что по существу затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого плана действий.

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Очередные консультации ТКГ состоялись 24 ноября.

На консультациях украинская делегация потребовала от РФ допустить представителей Международного комитета Красного Креста к месту убийства украинского политзаключенного Руслана Макарца – в Макеевскую колонию №32.

Также представители Украины обвинили РФ в препятствовании осуществлению жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пенсий и соцвыплат.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 8 декабря.

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Автор: Виталий Саенко