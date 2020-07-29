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В ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений в первый день перемирия на Донбассе

01:32, 29 июля 2020
Война
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ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений тишины / Фото УНИАН

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 111 нарушений "режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" в первый день перемирия на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 28 июля.

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“Начиная с 00:01 27 июля после договоренностей, достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, зафиксировано 111 нарушений режима прекращения огня, все — в Донецкой области (включая 21 взрыв, 90 пулеметных выстрелов и выстрелов из стрелкового оружия)”, — говорится в отчете.

Отмечено, что все эти нарушения были зафиксированы утром – с 9:45 до 11:35 часов.

Как сообщал ранее УНИАН, у Зеленского прокомментировали единичные обстрелы на Донбассе во время перемирия.

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