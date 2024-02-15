По словам украинских военных, это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город.

Разрушенный коксохимический завод, который когда-то был опорой экономики на восточном Донбассе, вероятно, станет последней украинской крепостью в Авдеевке, за которую ведутся боевые действия с 2014 года. Об этом пишет The Washington Post.

По словам украинских военных, это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город - силы уже отступили с некоторых позиций, поскольку россияне начали быстро продвигаться.

"Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины генерал-полковника Александра Сырского, которого на прошлой неделе назначил президент Владимир Зеленский и который должен решить, как и когда признавать поражение и отступать", - пишет издание.

По мнению авторов статьи, захват Авдеевки ознаменовал бы важнейшую победу Москвы на поле боя после провала украинского контрнаступления в прошлом году, и было бы "самым ярким свидетельством того, что российские войска восстанавливают инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег".

"Авдеевка имеет для России большее стратегическое значение, чем Бахмут. Вытеснение украинцев из Донецка и его жилых районов, которые, как утверждает президент России Владимир Путин, регулярно обстреливают украинские войска, может поднять настроение московских войск", - говорится в материале.

Оборона Авдеевки - последние новости

ВСУ вероятно имеют резервы для обороны Авдеевки. Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, ситуация на Авдеевском направлении несколько лучше, чем о ней сообщают отдельные источники.

Ранее в ВСУ рассказали об альтернативах на случай, если основной путь в Авдеевку будет перерезан.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой рассказал, что Силы обороны придерживаются концепции, чтобы защищать населенные пункты, но "не держим груды камней, груды обгоревшего железа, которые оставались на наших позициях".

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