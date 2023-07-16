По словам экс-главы ОВА, оккупанты закрыли Кременную.

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что со стороны Луганщины наиболее ожесточенные бои продолжаются на трех направлениях. В частности, горячо в районе Сватово, на Купянском направлении Харьковской области и вблизи Кременной – Лимана.

В эфире "24 канала" он отметил, что несколько недель назад российские захватчики имели частичные успехи, однако сейчас ситуация там полностью контролируемая.

"Ситуацию уже стабилизировали полностью. Сейчас там настолько ситуация для наших войск нормальная, что, могу сказать, в последние дни россияне готовы расстреливать своих же, чтобы они только не бежали с позиций", – добавил он.

Видео дня

В то же время ближе к Кременскому направлению захватчики заминировали большое количество территории – там еще со времен Харьковской операции ВСУ появилось несколько "волн" минных полей. Так враг пытается не допустить продвижения украинских военных.

"Могу сказать тот факт, что оккупанты закрыли Кременную. Выехать-въехать туда почти невозможно. Только за взятку или если человек сотрудничает с коллаборантами. Сейчас наши метр за метром понемногу продвигаются вперед. Если сейчас глянуть на лес возле Кременной... Это просто ужас. Там все завалено, очень трудно пройти. Многое заминировано", – резюмировал Гайдай.

Война в Украине: актуальные новости

Россия продолжает сосредотачивать основные силы на нескольких направлениях фронта. Враг пытался наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 28 боестолкновений.

За последние сутки украинские военные уничтожили немало оккупантов на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Также было ликвидировано шесть единиц российской военной техники.

В то же время NYT пишет, что украинское командование изменило тактику действий ВСУ. Причиной стали большие потери в первые дни контрнаступления.

Вас также могут заинтересовать новости: