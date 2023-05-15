Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 199 460 оккупантов.

Утром 15 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. По словам журналиста Дениса Казанского, обстрелу подверглось здание авиационного училища, где была размещена казарма российских оккупантов.

"Поскольку в Луганске с 2015-го тихо и спокойно, и никто не бомбил этот город 8 лет, вопреки вранью российской пропаганды, там военные все эти годы располагались открыто и вели себя беспечно. Ведь Украина соблюдала Минские соглашения, и никто не опасался никаких ударов", - отметил Казанский.

Также он добавил, что последние удары по Луганску - это большие потери оккупационных войск.

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Судя по размещенным в сети кадрам, после прилета верхние этажи здания охватил пожар. Из окон повалил густой дым.

Боевики утверждают, что было два взрыва, и обвиняют Украину в ракетной атаке. Также оккупанты утверждают, что пострадавших и погибших при ударе нет.

Взрывы в Луганске - главное

В последние дни в Луганске заметно участились "прилеты" по местам скопления российских войск. Коллаборанты связывают "бавовну" с получением Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow.

Например, 12 мая двумя якобы ракетными ударами были поражены завод радиоэлектроники и нефтехранилище оккупантов в Луганске. Тогда же легкие травмы получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. На следующий день, 13 мая, по Луганску снова "прилетело". В этот раз - по базе оккупантов в микрорайоне "Юбилейный" в здании бывшего МВД.

Русские жалуются, что ВСУ используют при ударах "обманки", которые дезориентируют местные ПВО и делают возможными прицельные удары по тылу врага.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 199 460 оккупантов, из них 560 - за последние сутки. Запомнился захватчикам, в частности, недавний "хлопок" по командному пункту с топ-оккупантами в Бахмутском районе.

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