Местные жители начали выражать недовольство - они обвиняют губернатора во лжи.

В результате обстрела Курской области 31 марта, армия РФ понесла потери.

Как заявил Телеграмм-канал ASTRA, в районе 8 утра 31 марта позиции российских военных в Кореневском районе Курской области атаковали беспилотники. Кроме того, были осуществлены обстрелы минометными и артиллерийскими снарядами.

В результате обстрела один военный погиб на месте, ещё пять были госпитализированы с ранениями в Кореневскую, Глушковскую и Рыльскую ЦРБ.

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Жители Кореневского района рассказали ASTRA, что их больница "находится в таком состоянии, что там раненым точно не смогут помочь". Заметим, власти региона уверяют, что "среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших". Но в социальных сетях по этому поводу местные жители начали выражать недовольство - они обвиняют губернатора во лжи.

Российские военные в Курской области РФ

Ранее в Курской области солдаты устроили между собой перестрелку и в итоге один срочник погиб. Затем последовал случай, когда "мобик" в Курской области убил сослуживца.

Также в Курской области солдаты-срочники устроили взрыв в блиндаже из-за пренебрежения правилами безопасности. Сообщалося о гибели шестерых человек.

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