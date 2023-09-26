Он отметил, что "форточка, которая была над временно оккупированным полуостровом, превратилась в окно", через которое залетают украинские средства поражения оккупантов.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал об обстановке во временно оккупированному Крыму, а также оценил настроения жителей Одесского региона, которых враг терроризирует постоянными ракетными и дроновыми ударами.

В эфире телемарафона он с легкой иронией напомнил, как еще год назад говорил о том, что "одесситы готовы предоставить и передать свой опыт действий во время воздушной тревоги именно крымчанам, потому что близко и соседи по морю".

"И вчера, кстати, на территории временно оккупированного Крыма они выпустили, отработали там новые сигналы воздушной тревоги – начало тревоги, отбой, какие-то там определенные еще моменты. Единственное, что не учли, что надо было сделать исключительно на украинском языке чтобы привыкать, к возвращению домой. Мы тоже стараемся в этом содействовать и готовы оказать помощь в переводе, в любом случае", - акцентировал Братчук.

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Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что "бавовна" во временно оккупированном Крыму "действительно присутствует", а ее разрушительная сила наносит ощутимые последствия оккупантам на полуострове. В связи с этим, он посоветовал мирным жителям полуострова, в целях собственной безопасности, избегать присутствия возле объектов военного назначения.

"Ключевой момент, важнейший, это то, что наши работают конечно по военным объектам. И тут снова хотелось бы обратиться к крымчанам, что не надо находиться поблизости к военным объектам оккупантов. Нарушается управление, нарушается логистика и уничтожаются те вражеские объекты, которые еще вчера-позавчера могли закрыть силами ПВО небо над временно оккупированным Крымом. То есть, уменьшить эффективность наших ударов. Сегодня эта форточка, которая была над временно оккупированным полуостровом, она превратилась в окно, через которое могут залетать украинские ракеты и уничтожать оккупантов", - подчеркнул Братчук.

Что касается настроений в Одесской области из-за постоянного российского террора беспилотниками и ракетами, то мирные жители ежедневно проявляют свою несокрушимость. Кроме того, он отметил, что за время войны накоплен большой опыт у всех структур, которые ликвидируют последствия вражеских обстрелов "тем более когда есть попадания" и у тех, которые задействованы в обороне.

"Собственно, если говорить о настроениях, то буду откровенным, они являются тревожными и это понятно. Но с другой стороны, что особенно проявляется в социальных сетях, есть холодное настроение в плане того, что надо работать, уничтожать врага – это самое главное, что сегодня есть. Мы видим насколько он агрессивно настроен на уничтожение всего того, что связано с темой украинского зерна. Поэтому чрезвычайно важно закрыть небо над Одесским регионом, ведь это порты и логистические маршруты", - подчеркнул Братчук.

Он обратил внимание, что иногда звучат определенные экспертные мнения, которые враг "пытается расшатать с плюсом для себя", что самой прочной системой ПВО защищено небо столицы. В то же время, если сравнить нынешнюю ситуацию с прошлогодней, то раньше "попадание во вражеские цели составляло где-то 50%, а сегодня это 70-80% в среднем".

"Сегодня наши военные распределяют силы и средства ПВО и противоракетной обороны. Они знают где и что лучше всего ставить. Я думаю, что это вредный такой тезис "все на Киев". Нет, закрыли там, где это чрезвычайно необходимо. Посмотрите эффективность уничтожения (вражеских целей - УНИАН) в Одесской области, несмотря на попадание, очень высокая. Будут дополнительные средства предоставлены, будет еще лучше", - отметил Братчук.

Российская атака на Одесскую область 26 сентября - главные новости

26 сентября ночью Одесская область пострадала от очередного удара вражескими беспилотниками. В результате атаки ударными дронами в Измаильском районе были попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали два водителя варнтаживок. Кроме того, из-за российской воздушной атаки был поврежден международный пункт пропуска на границе между Украиной и Румынией.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, этой ночью враг атаковал Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Всего было запущено 38 дронов с юго-восточного направления - из района российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в Крыму. Силами и средствами ПВО удалось сбить 26 беспилотников.

Накануне во время очередной вражеской атаки по Одессе, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны, россияне прибегли к отчаянным маневрам своими ракетами и дронами. Как отмечал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, враг применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание украинской ПВО и максимально нанести ущерб и поразить объекты.

Также известно, что в последнее время военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму систематически атакуют беспилотные летательные аппараты и ракеты.

22 сентября оккупационные власти заявили о ракетную атаку по штабу флота в Севастополе. Впоследствии стало известно, что Силами специальных операций ВСУ было уничтожен штаб ЧФ РФ и опубликованы потери оккупантов в результате проведения спецоперации.

По состоянию на 26 сентября Силы Специальных Операций ВСУ разъяснили, что уточняют информацию об уничтожении командующего Черноморского флота Российской Федерации Виктора Соколова во время спецоперации по ликвидации штаба ЧФ РФ.

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