Местные "власти" говорят о технологическом отключении электроэнергии.

В ночь на понедельник, 22 мая, во временно оккупированном Симферополе пропал свет.

В местных Telegram-каналах появились соответствующие снимки и видео. Глава "администрации" города Михаил Афанасьев сообщил, что без света остались некоторые районы Симферополя. "Специалисты выясняют причины и работают над их устранением. Свет появится примерно через 30 минут", - написал он.

Советник "главы Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков сообщил, что якобы произошло технологическое отключение электроэнергии. "Сработала автоматика", - добавил он.

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