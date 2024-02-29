Геолоцированные кадры показывают, что россияне продвинулись к юго-востоку от Орловки.

Российские оккупанты продвинулись к северо-западу от Сватово на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На геолоцированных кадрах видно, что оккупанты продвинулись в Табаевку возле Сватово. Кроме того, позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; к западу от Кременной в районе Терного и Ямполовки; и южнее Кременной возле Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Также оккупанты продвнулись к западу и северо-западу от Авдеевки и продолжили наступление в этом районе. Геолоцированные кадры показывают, что россияне продвинулись к юго-востоку от Орловки, а также неподалеку от ветрозащитных полос к югу от Степового.

Видео дня

В отчете говорится, что российские военкоры утверждают будто бы их войска продвинулись к юго-восточной окраине Орловки и до центра населенного пункта, хотя ISW не наблюдал подтверждения присутствия российских войск в Орловке.

"Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового, Бердичей; западнее Авдеевки в районе Орловки и Тоненького; и к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского", - говорится в отчете аналитиков.

Кроме того, в ISW сообщили, что оккупанты продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолоцированные кадры показывают, что подразделения российской 5-й мотострелковой бригады при поддержке бронетехники продвинулись на южной окраине Красногоровки.

Война в Украине: новости

В Генштабе заявили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Больше всего боев было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных на Донбассе. Он рассказал о просчетах командиров, которые повлияли на оборону. Сырский сообщил, что оккупанты прорвались на окраине Орловки, но были выбиты бойцами 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

Вас также могут заинтересовать новости: