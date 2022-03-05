Священники заботливо заготовили продукты для захватчиков.

В храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Коломые (Ивано-Франковская область) нашли кучу провианта для российских захватчиков.

Видео по итогам рейда снял один из защитников.

Отмечается, что в церкви нашли русскую символику - двуглавых орлов. Кроме того, попы заботливо приготовили для захватчиков продукты, хлебопечки и другое продовольствие.

Провианта для захватчиков подготовили столько, что к процессу изъятия привлекли несколько грузовых бусов. Все это отправят в Киев для населения и территориальной обороны.

"Я сейчас прошу распространять это видео по всей Украине. Їб*ште церкви, ищите кладки. Они все, бл*дь, упакованы. Все продукты отправляйте в Киев, Харьков, города, куда можно это отправить и помочь людям", - отметил автор видео.

Как сообщал УНИАН, украинские военные из 93-й бригады Холодный Яр Бойцы рассказали о том, как устроили засаду на русскую колонну на севере Харьковщины и как бежали российские оккупанты, оставив новую и исправную технику и топливо к ней. Один из вражеских танков даже усилил блокпост тероборони.

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