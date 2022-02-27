Эвакуированы около 20 человек.

В Харькове снаряд оккупантов попал в 9-этажку. В результате погибла женщина.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Харьков: враг коварно атакует жилые кварталы, снаряд попал в 9-этажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали 20 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 февраля в 21:20 на номер "101" поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по адресу: г. Харьков, ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек.

"К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов дома, который подвергся обстрелу, погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже. В подвале дома прятались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.