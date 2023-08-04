Именно из этих запасов Россия финансирует войну против Украины.

Кремль покрывает падение бюджетных доходов из резервных фондов, которые РФ активно наполняла валютой и золотом перед полномасштабным вторжением в Украину.

Их объем оценивается более чем в $150 миллиардов, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.

"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, изготавливает и закупает оружие", - отметил Юсов.

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По данным украинской разведки, ресурсы РФ не безграничны, а война - это очень дорого. В связи с этим процесс системного кризиса в РФ необратим и является лишь вопросом времени.

Отмечается, что помимо резервов, Россия получает доходы от экспорта нефти. В начале года РФ экспортировала 8,3 млн баррелей нефти в сутки - самый высокий уровень с апреля 2020-го, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). Крупнейшими покупателями оказались:

Китай (43% российского экспорта сырой нефти);

Индия (36%);

ЕС (8%);

Турция (3%).

Однако после установления верхнего предела цен для закупок российской нефти, доходы от этой отрасли за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем - апрелем 2022 года.

Расходы России на войну в Украине

В прошлом году финансист Билл Браудер заявлял, что российские чиновники украли 80% денег, которые оккупанты должны были потратить на войну.

На фоне полномасштабного вторжения в Украине Россия удвоила свои целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем 100 миллиардов долларов, что составляет треть всех государственных расходов.

По состоянию на начало мая расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, превысили 3 трлн.

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