Высокой является вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Угроза применения российскими оккупантами ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины остается высокой.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей Российской Федерации под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим", - говорится в сообщении.

Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в Восточном военном округе РФ, слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы.

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и невозможности их расторжения со стороны военнослужащих", - отметили в Генштабе.

Кроме того подчеркивается, что "остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов Харькова, Дергачей и Пятихаток.

"В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредоточили свое внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Продолжается воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил Российской Федерации", - отметили в Генштабе.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

Также в течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха в этом они не имели.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово. Продолжаются бои за Мариуполь", - говорится в заметке.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотниками, обстреливал Николаев и Александровку из РСЗО.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

"Защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории", - отметили в Генштабе.

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