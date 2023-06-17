Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач.

Российские военные проводят мероприятия по подготовке своих мобилизованных на оккупированном острове Джарылгач в Херсонской области.

Об этом говорится в вечернем сводке Генштаба ВСУ. "Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений", - говорится в сообщении Генштаба.

Оккупация острова Джарылгач

19 мая стало известно, что российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе Лазурного, засыпав переправу к острову песком. Оккупанты обустроили на острове военный полигон.

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А 25 мая Генштаб сообщал, что российские оккупационные войска разместили на острове Джарылгач примерно три сотни своих военных и 15 лодок, которые они украли у местных жителей.

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