Теперь в ЕС обещают снабжать ВСУ "геопространственными" сведениями о передвижениях российских войск.

Страны ЕС не отправят Украине истребители, поставка которых была ранее анонсирована.

Об этом сообщает издание Politico.

Так, Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Помимо Польши, правительства Болгарии и Словакии также недавно исключили поставку военных самолетов в Украину.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты уже прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты от партнеров из ЕС. Речь идет о реактивных самолетах советской эпохи, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже обучены летать. Украинский парламент даже конкретизировал пожертвования: по озвученной информации, Европа отправила в общей сложности 70 истребителей, в том числе 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.

Теперь страны ЕС опровергают данную информацию.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что в его стране не хватает исправных самолетов и запчастей, а также недостаточно истребителей для охраны собственного воздушного пространства, не говоря уже о предоставлении самолетов Украине. Представитель министерства обороны Словакии во вторник также опроверг информацию о пожертвовании: "Словакия не будет предоставлять Украине истребители", — сказал представитель.

К ним также присоединился президент Польши Анджей Дуда. Выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на авиабазе Ласк в Польше, Дуда сказал, что его страна "не собирается направлять какие-либо самолеты в воздушное пространство Украины", утверждая, что "это приведет к военному вмешательству".

НАТО, подчеркнул Дуда, не является стороной в войне России с Украиной — ключевое предостережение, которое военный альянс пытался сделать, несмотря на то, что несколько его членов снабжают украинскую армию смертоносным оружием, а также вводят против Москвы калечащие санкции.

Однако комментарии Дуды были не совсем ясны. Он не уточнил, относилось ли его опровержение к тому, что Польша не отправила в Украину самолеты, которыми управляют польские пилоты, — что действительно означало бы открытое военное вмешательство в войну, — или же его отказ касался в более широком смысле любой потенциальной поставки польских истребителей на Украину.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с более прямым опровержением.

"У Польши нет таких планов", — сказал он на пресс-конференции.

Разговоры о поставках истребителей в Европу были спровоцированы главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, который вышел за рамки сценария во время пресс-конференции в воскресенье, чтобы сослаться на такую ​​возможность.

"Мы собираемся поставлять… даже истребители" Украине, сказал он, добавив, что у некоторых стран ЕС есть "виды самолетов", которые нужны Украине для борьбы с Россией. Боррель даже предположил, что такие самолеты можно финансировать за счет денег ЕС.

Один из дипломатов ЕС сказал, что страны ЕС были "возмущены" публичным заявлением Борреля о поставке истребителей, которые не были согласованы.

"Делать такие заявления в тот же день, когда президент России Владимир Путин объявил о переводе своих сил ядерного сдерживания в "высокую боевую готовность", есть риск дальнейшей эскалации ситуации", — сказал дипломат ЕС, добавив, что даже если бы страны рассматривали возможность отправки самолетов в Украину, эти планы могли быть отменены после того, как Боррель обнародовал их.

Боррель также добавил, что Брюссель будет предоставлять военную информацию Украине, снабжая вооруженные силы страны "геопространственными" сведениями о передвижениях российских войск.

"Мы мобилизуем наш спутниковый центр, который находится в Мадриде", — сказал Боррель журналистам.

Напомним, также по словам Борреля, в ЕС согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

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