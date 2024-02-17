На левом берегу поубавилось почти на 70 оккупантов.

Сейчас в Черном море находится две российские подводные лодки с ракетами "Калибр"на борту, их стало больше вдвое.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Черном на боевом дежурстве враг удвоил присутствие ракетоносителей.

"Сейчас на боевом дежурстве - две подводных лодки, суммарное снаряжение которых - до 8 "Калибров". Корабельная группировка в Черном море - 4, в Азовском - 1 корабль. Уровень ракетной опасности повышен!"- говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается мощная контрбатарейная борьба. Враг имеет целью выбить подразделения ВСУ с левого берега Днепра: за минувшие сутки он совершил четыре попытки штурма позиций украинских защитников, однако, получил отпор и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

"Оккупанты осуществляют аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, но силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

Сейчас получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 69 оккупантов, четыре пушки, восемь минометов и семь единиц автомобильной техники.

"Уничтожены три полевых пункта боепоставки и состав материально-технических средств противника", - говорится в сообщении.

В то же время говорится, что за боевые сутки (по состоянию на 7 утра субботы) враг нанес ракетный удар с применением баллистических ракет неустановленного типа по Кировоградщине в Кропивницком районе. Оккупанты, не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины и Николаевщины, за минувшие сутки применили 29 FPV-дронов и сбросили с БпЛА различных модификаций 14 осколочных боеприпасов. Во время дроновых атак поврежден гражданский автомобиль.

Также в течение суток враг 4 раза обстрелял из артиллерии город Херсон. Под огонь вражеской артиллерии на Херсонщине также попали Ромашковое, Днепровское и Красный Маяк, а также Очаков и Дмитровка на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов Ромашкового и Красного Маяка ранены два гражданских лица. Повреждены многоэтажка, административные и хозяйственные здания, более полутора десятка частных жилых домов, 5 гражданских автомобилей, сеть отопления и газопровод.

Ситуация на юге напряженная - последние данные

Напомним, вчера начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что ситуация на юге остается напряженной, усилилась активность FPV-дронов врага. В связи с легким развеянием тумана усилилась активность российских FPV-дронов.

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