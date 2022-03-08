Также есть несколько пропавших без вести и раненых защитников Харькова.

В боях за Харьков погибли представитель добровольческого корпуса "Фрайкор" Артем Азаров с позывным "Художник", лидер фанатского движения SPC Александр Клушин и его побратим с позывным "Лис".

Об этом сообщили Telegram-каналы организаций "Фрайкор" и "Світанок".

"Артем Азаров (позывной "Художник") пал смертью храбрых в борьбе с российским оккупантом. Помогал побратимам из ВСУ выполнять важное боевое задание и погиб во время минометного обстрела. В гражданской жизни был талантливым художником, совмещал творческую сферу и занятия боксом, был тренером и наставником для многих", – говорится в сообщении "Фрайкору".

В организации отмечают, что в Харькове осталось немало картин Азарова, которые постараются сохранить для увековечения его подвига ради Украины.

"Погиб один из лидеров фанатского коллектива SPC, харьковчанин, патриот и очень мощный человек – Саша Клушин и его побратим "Лис". Еще один пропавший без вести. Продолжаются поисковые операции. Шестеро ранены", – сообщили в свою очередь представители "Світанку".

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