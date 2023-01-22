У России, скорее всего, будут трудности с персоналом и оборудованием.

Россия, вероятно, не справится с объявленными военным руководством планами увеличить армию на 11% за следующие три года.

Такие выводы опубликовало Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки страны. Оборонное ведомство напомнило, что на днях министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах РФ увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек с 2023 по 2026 год.

Великобритания сомневается в способности России обеспечить такое расширение. Там отмечают, что планы Шойгу демонстрируют, что Россия собирается сохранять высокий уровень военной угрозы в течение долгих лет после завершения войны в Украине.

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"Однако у России, скорее всего, будут трудности с персоналом и оборудованием для запланированного расширения", – отмечают разведчики.

Увеличение численности армии РФ - что стоит знать

Ранее на этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах РФ по внедрению серьезных изменений в структуре Вооруженных сил.

Кроме увеличения численность армии, в РФ, в частности, решили вернуть Московский и Ленинградский военные округа.

Кроме этого, страна-агрессор собирается создать самодостаточные группировки войск на оккупированных территориях Украины, а также в Республике Карелия на границе с Финляндией, сформировать армейский корпус и тому подобное.

В августе 2022 года президент РФ Владимир Путин уже принимал решение о расширении армии РФ. Согласно его указу, вступившему в силу 1 января, штатная численность ВС РФ должна была быть увеличена на 137 тысяч.

Также Россия готовится к новой волне мобилизации на войну против Украины и уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин. Количество оснований для отсрочки от мобилизации уменьшается. Ожидается, что во время этой волны мобилизации РФ хочет привлечь до 500 тысяч человек.

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