Россия, вероятно, не справится с объявленными военным руководством планами увеличить армию на 11% за следующие три года.
Такие выводы опубликовало Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки страны. Оборонное ведомство напомнило, что на днях министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах РФ увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек с 2023 по 2026 год.
Великобритания сомневается в способности России обеспечить такое расширение. Там отмечают, что планы Шойгу демонстрируют, что Россия собирается сохранять высокий уровень военной угрозы в течение долгих лет после завершения войны в Украине.
"Однако у России, скорее всего, будут трудности с персоналом и оборудованием для запланированного расширения", – отмечают разведчики.
Увеличение численности армии РФ - что стоит знать
Ранее на этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах РФ по внедрению серьезных изменений в структуре Вооруженных сил.
Кроме увеличения численность армии, в РФ, в частности, решили вернуть Московский и Ленинградский военные округа.
Кроме этого, страна-агрессор собирается создать самодостаточные группировки войск на оккупированных территориях Украины, а также в Республике Карелия на границе с Финляндией, сформировать армейский корпус и тому подобное.
В августе 2022 года президент РФ Владимир Путин уже принимал решение о расширении армии РФ. Согласно его указу, вступившему в силу 1 января, штатная численность ВС РФ должна была быть увеличена на 137 тысяч.
Также Россия готовится к новой волне мобилизации на войну против Украины и уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин. Количество оснований для отсрочки от мобилизации уменьшается. Ожидается, что во время этой волны мобилизации РФ хочет привлечь до 500 тысяч человек.