Уничтожена база, на которой враги постоянно тренировались, отметил советник мэра Мариуполя.

Потери врага в Украине увеличились - во временно оккупированном Мариуполе уничтожена тренировочная база российских захватчиков, полностью сгорела казарма, обезврежена часть запасов для стрелкового оружия.

Известно, что сгорели по меньшей мере три грузовика противника, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона. "Эта база оккупантов была расположена в районе так называемого манежа, это с другой стороны "Азовстали". Она находится в конце дороги, по которой россияне постоянно показывали, будто они запускают "коридор" для наших защитников", - отметил советник.

Он добавил, что на этой базе оккупанты тренировались постоянно. "Рядом там микрорайон, который уже полностью снесен. Наблюдали за этим объектом давно. Было понятно, что надо сделать, но очень трудно это было организовать. А сегодня дождались наконец", - отметил Андрющенко.

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Советник главы Мариуполя добавил, что сегодня, 13 августа, Мариуполь посещал гауляйтер Денис Пушилин со всей своей верхушкой так называемой "ДНР".

"И в городе все полицейские, Росгвардия - все, кто должен был оберегать ту военную базу и не только ее, были привлечены к охране и обеспечению мер безопасности, которые происходили на другой стороне города. Этим и воспользовались", - сказал Андрющенко.

"Знаем, что там часть запасов для стрелкового оружия обезврежена. Нормально поработали. Больше тренировочной базы там нет. Казарма тоже дотла сгорела", - продолжил советник мэра города.

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Противник полностью захватил город в конце мая прошлого года. Последней крепостью украинских воинов был завод "Азовсталь". Некоторые защитники Мариуполя после выхода с завода оказались в плену россиян.

Город оккупирован, но россияне его не покорили. В Мариуполе действуют партизаны. 13 августа партизанское движение "Маріуполь.Спротив" сообщило, что была уничтожена вражеская база, пострадали минимум 10 захватчиков.

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