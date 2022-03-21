В Генштабе насмешливо отметили, что российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда должен.

Саперы Вооруженных сил Украины взорвали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор М1".

Об этом говорится в сообщении Генштаба в соцсети.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда должен - какие дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат", - говорится в сообщении.

Справка: "Тор" – всепогодный российский тактический ЗРК, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Вас также могут заинтересовать новости: