Сообщается, что Россия демонстрирует масштабирование мощностей в вопросе производства комплектов для превращения обычных фугасных авиабомб в планирующие.

Украине необходимы баллистические ракеты с дальностью полета минимум 600 километров, чтобы помешать России наращивать производство оружия.

Как пишет Defence Express, в частности, благодаря визиту министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий корпорации "Тактическое ракетное вооружение" стало известно, где именно россияне собирают комплекты УМПК для превращения обычных ФАБ-250 и ФАБ-500 в планирующие. Отмечается, что речь идет о главном предприятии корпорации в подмосковном городе Королев.

"В вопросе производства УМПК, к сожалению, враг демонстрирует масштабирование мощностей, его переход на постоянную серийность и постепенное упрощение технологий производства для увеличения объемов. Кроме УМПК на этом же предприятии осуществляется производство (из продемонстрированного) "ракето-бомбы" "Гром-Э1", противокорабельных Х-31, а также Х-31, которые могут быть в противорадиолокационном или противокорабельном варианте", - говорится в публикации.

Также сообщается, что еще одно центральное предприятие этой же корпорации - МКБ "Радуга", отвечающее за производство крылатых ракет, таких как Х-101, находится в городе Дубна Московской области.

По мнению аналитиков, без мощных ударов по таким заводам РФ может наращивать производство своего дальнобойного вооружения без значительных проблем. Именно потому Украине нужны баллистические ракеты с дальностью полета минимум 600 километров.

Производство ракет в России - что сообщалось

СМИ писали, что Россия увеличила производство ракет, несмотря на санкции. Сообщалось, что россиянам удалось преодолеть их и экспортный контроль.

Якобы в РФ получилось подорвать экспортный контроль США, используя Министерство обороны и разведывательные службы.

Вас также могут заинтересовать новости: