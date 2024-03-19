На фронте взаимодействуют артиллерия и FPV-дроны, сообщили западные журналисты.

Продолжается война в Украине, и на фронте украинские воины в условиях недостатка боеприпасов используют новую тактику - бьют из артиллерии, а потом уничтожают остатки противников с помощью FPV-дронов.

Такие беспилотники не могут стать прямой заменой снарядов, но способны дополнить традиционную артиллерию и смягчить сокращающийся, но постоянный недостаток боеприпасов у защитников украинского государства, пишет Forbes.

"Одна из украинских тактик, которую мы наблюдаем, заключается в том, что меткий артиллерийский огонь поразит многочисленную российскую штурмовую группу и рассеет ее войска и технику. Дезорганизованные выжившие, укрывающиеся за пределами защиты своих радиоглушителей и средств ПВО, становятся легкой мишенью для FPV, которые атакуют отдельных солдат и технику", - говорится в материале.

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Издание отметило, что если раньше батарея украинцев могла выстрелить 10 снарядами, чтобы поразить российскую штурмовую группу, то теперь она может использовать всего пять снарядов и координировать свои действия с операторами FPV-дронов, чтобы ликвидировать противников.

Журналисты добавили, что в конце 2023 года в украинской армии углубился "снарядный голод", и сеть из сотен небольших мастерских по всей территории нашей страны начала производить больше боевых дронов. По сведениям издания, сейчас они могут делать свыше 50 тысяч беспилотников, "что, по-видимому, значительно превышает собственное производство эффективных дронов в России".

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В Украине возник "снарядный голод" из-за того, что в американском Конгрессе застопорилась очередная военная помощь. В середине марта координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что Киеве срочно нужна американская помощь, поскольку у защитников Украины на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и поэтому они отступают.

Ранее стало известно, что чешская сторона за пределами Евросоюза тайно искала снаряды для украинской армии. Чехия нашла 300 тысяч боеприпасов калибра 122 мм и 500 тыс. 155 мм снарядов.

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