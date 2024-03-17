Российские захватчики продолжают пытаться продвинуться на запад, отметили в Белом доме.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и украинским воинам необходимо срочно предоставить новую помощь со стороны США, поскольку на Донбассе у них заканчиваются боеприпасы.

Передача вооружения Киеву не ставит под угрозу национальную безопасность Штатов, рассказал координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям (консультативный орган при президенте Джо Байдене) Джон Кирби во время интервью ABC News.

По его словам, администрация президента проводит диалог со спикером нижней палаты Конгресса (Палата представителей) Майком Джонсоном и его соратниками для того, чтобы одобрение выделения помощи Украине было ускорено.

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"У них (защитников Украины, - Ред.) на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад…", - заявил координатор. Кирби подчеркнул, что украинцам нужна поддержка.

Что предлагал спикер Палаты представителей США насчет помощи Украине и другие важные новости

На фоне приближения выборов президента в США обострилась борьба между демократами и республиканцами. Демократ Джо Байден активно поддерживает выделение миллиардной помощи Украине, а его оппонент-республиканец Дональд Трамп и его соратники выступают против. Документ, в котором говорится о выделении средств на помощь Украине, "застрял" в Конгресс.

По сведениям западных СМИ, Палата представителей может направить свой законопроект насчет предоставления помощи нашей стране. Журналисты узнали, что Майк Джонсон предлагает превратить помощь в займ или ленд-лиз.

Ранее стало известно, что на фоне "снарядного голода" главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский решил вывести войска из города Авдеевка (Донецкая область), чтобы сберечь жизни наших бойцов.

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