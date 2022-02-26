Материалы будут направлять в Россию.

Украинцев призывают фотографировать тела погибших российских оккупантов и вражеской техники.

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Повернись живим".

"Русские скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по наших дорогах и полях: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected] Мы даем только ящик, чтобы ваши фото пришли в максимальном качестве и конфиденциально", - говорится в сообщении.

Волонтеры уточнили, что полученные материалы будут направлять в Россию для деморализации и снижения военного азарта ее граждан.

"Не торопитесь, сделайте это качественно, выберите хорошие ракурсы и свет, на видео и фото должно быть однозначно понятно, что это они: видно куски формы, модели техники, тела, документы и имена. Мы сделаем так, чтобы об этом узнали", - добавили в Фонде.

Часть материалов будет опубликована в Телеграм-канале по ссылке.