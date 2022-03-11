Из Запорожья в Мариуполь планируют доставить гуманитарный груз.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об открытии сегодня гуманитарных маршрутов из Мариуполя, Пологов, Волновахи, Энергодара, Изюма и ряда городов вблизи Киева.

Об этом говорится в ее видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты", - сообщила она и обнародовала перечень соответствующих направлений.

Так, это маршрут из Мариуполя в направлении Запорожья.

"С обязательным разминированием по всему маршруту. Из города Запорожье выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами до города Мариуполь. Ждем и надеемся, что сегодня маршрут заработает", - сказала она.

Также это маршруты:

из Пологов в направлении Запорожья,

из Волновахи в направлении города Покровск,

из Энергодара в Запорожье,

из Изюма в Лозовую,

из Бучи у Киев,

из Гостомеля в Киев,

из поселка Казаровичи в Киев,

из города Микуличин в Киев,

из Андреевки в Житомир,

из Макарова в Житомир,

из Бородянки в Житомира.

"Мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые привезут необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую область, в Черниговскую область, в Харьковскую область и в другие области, которые в них очень и очень нуждаются", - отметила Верещук.

Как сообщал УНИАН, 9-10 марта из оккупированных или кризисных населенных пунктов было эвакуировано около 100 тысяч человек.

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