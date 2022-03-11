Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об открытии сегодня гуманитарных маршрутов из Мариуполя, Пологов, Волновахи, Энергодара, Изюма и ряда городов вблизи Киева.
Об этом говорится в ее видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.
"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты", - сообщила она и обнародовала перечень соответствующих направлений.
- Так, это маршрут из Мариуполя в направлении Запорожья.
"С обязательным разминированием по всему маршруту. Из города Запорожье выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами до города Мариуполь. Ждем и надеемся, что сегодня маршрут заработает", - сказала она.
Также это маршруты:
- из Пологов в направлении Запорожья,
- из Волновахи в направлении города Покровск,
- из Энергодара в Запорожье,
- из Изюма в Лозовую,
- из Бучи у Киев,
- из Гостомеля в Киев,
- из поселка Казаровичи в Киев,
- из города Микуличин в Киев,
- из Андреевки в Житомир,
- из Макарова в Житомир,
- из Бородянки в Житомира.
"Мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые привезут необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую область, в Черниговскую область, в Харьковскую область и в другие области, которые в них очень и очень нуждаются", - отметила Верещук.
Как сообщал УНИАН, 9-10 марта из оккупированных или кризисных населенных пунктов было эвакуировано около 100 тысяч человек.