Телеметрия, триангуляция, радиоволны, частоты - эти понятия семимильными шагами изучают украинцы.

Украина, которая еще недавно воевала, записывая координаты карандашиком во время вылазок разведки, теперь на профессиональном уровне выполняет все необходимое дронами, максимально избегая прямого контакта.

Такое изменение кажется чем-то невероятным операторам БПЛА, которые лишь недавно взялись за это ремесло в ВСУ. Однако бывалые военные знают, как это было, и что теперь может Украина. У государства, если оно постарается, есть шанс стать самой технологичной армией мира, уверен военный Егор Фирсов.

"Эта война очень многое изменила. Вот мы буквально недавно были на позициях. Трое нас было. И мы вспомнили, как раньше работал разведчик. Ему надо было куда-то пробраться в "серую зону", взять какой-то бинокль, карандаш, бумажку, все расчертить, вернуться, рассказать со своих слов командованию, что он видел и так далее. Сейчас этого уже нет. И мы об этом говорим, а один парень, который на Matrice летает, говорит: "Да ну! Да когда это было? Во времена Второй мировой войны?". А на самом деле эта история еще совсем недавно была", - напомнил он hromadske.

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По словам Фирсова, в Украине десятки тысяч людей уже разбираются в таких понятиях как телеметрия, триангуляция, радиоволны, частоты и т.д., хотя недавно они воспринимались как сверхнаука на фронте. Военный считает, что Украина должна постараться: дать людям социальные лифты, учить тех, кто хочет учиться - забирать их в штабы, специальные лаборатории, подтягивать знания, чтобы достижения украинцев в разработках и использовании дронов, РЭБ и т.д. масштабировались.

Сейчас в Украине некоторые командиры не понимают роль БПЛА на фронте, хотя это та основа, которая позволяет осуществлять несколько функций вместо человека. Это следует исправить, считает Фирсов.

"Мы можем быть самой технологичной армией в мире. Даже еще более технологичной, чем Израиль, потому что у них противник намного слабее", - акцентирует он.

По мнению военного, украинская нация уже переживает существенные изменения в беспилотной индустрии: сотни предпринимателей работают на общее дело, изготавливая дроны различных типов и различной сложности. Эти разработки могут стать украинским будущим. "Я убежден, что эти дроны будут использовать в других войнах", - сказал Фирсов.

В ГУР оценили работу отечественного дрона "Сыч"

На днях эффективность украинских беспилотников подтвердили в ГУР. Представитель разведки Андрей Юсов рассказал, что ими Украина уничтожает техники РФ на "кругленькую сумму". Ориентировочный уровень потерь оккупантов оценивается в более 100 млн долларов. В частности, среди ценных образцов удавалось ликвидировать автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель", сказал он.

Юсов пояснил, что дрон "Сыч" умеет развивать дальность до 200 км, а в ударном режиме эта "птичка" способна работать в тылу России на глубине до 50 километров.

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