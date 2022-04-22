Продолжается горячая фаза войны, продолжаются бои за Донбасс, сказала заместитель министра обороны.

Украина нужна России как плацдарм для более масштабных военных действий с европейскими странами.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, говоря о ситуации на востоке Украины.

"Продолжаются обстрелы, кроме Мариуполя и Харькова, и Херсонщина, часть территории которой занята. Враг не останавливается, обстреливают Николаевскую область, но продвинуться вплотную к городу они пока не могут. То есть продолжается горячая фаза войны. Продолжаются бои за Донбасс. Это решающий период, который будет показывать нам расстановку сил. Это очень тяжелая борьба для наших Вооруженных сил. Они героически оказывают сопротивление, но мы должны осознавать, что силы неравны, у врага по численности больше и по состоянию на сейчас и по количеству оружия. Нужно отдать должное в какой сложной борьбе и условиях находятся ВСУ", - сказала она.

Маляр рассказала, что рашисты настроены на длительное противостояние. Но то, как они уничтожают украинские города, может свидетельствовать, что Украина нужна им как плацдарм для более масштабных военных действий с европейскими странами.

"Они не смогли завоевать нас быстро, они настроились делать это долго. То, что они активизировались на Востоке, это не значит, что Востока им будет достаточно. У них дальновидные планы, это вся Украина", - отметила Маляр.

При этом она добавила, что то, как враг уничтожает наши города, как фактически стирает их с лица земли, свидетельствует о том, что он готовится к более серьезной войне уже с европейскими странами. "Украина им (оккупантам - УНИАН) нужна как плацдарм, для использования нашей территории именно для ведения боевых действий", - сказала Маляр.

"Так они используют территорию Беларуси для ведения войны с нами, есть определенные признаки, что они готовят определенные действия в так называемой непризнанной Приднестровской республике", - добавила она.

Напомним, по данным главы СНБО, Путин и Шойгу хотели создать для украинцев концлагеря в Сибири.

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