Патроны разрабатывали почти два года, скоро их будут использовать на Донбассе.

В Украине начинается выпуск собственных патронов. Отечественные конструкторы разработали "с нуля" гранату для автоматического и подствольного гранатометов.

Патроны выпускают на военном заводе "Импульс" в Шостке Сумской области, их планируют поставлять военным уже через несколько месяцев, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеРоссия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной: Politico обнародовало спутниковые снимкиГендиректор конструкторского бюро "Вектор" Виталий Жуков называет произошедшее историческим шагом. Посчитал, лишь 12 стран в мире способны самостоятельно производить патроны. Он убеждает, что они лучше советских.

Как рассказал гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, патроны разрабатывали почти два года, а через несколько месяцев они поедут на фронт.

Одна из особенностей украинского патрона - во время рикошета или попадания в мягкий снег он все равно взорвется, сработает система самоликвидации.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что в Украине могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Он уточнил, что для этого в Украине может появиться завод. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов.

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Автор: Ольга Робейко